Tекст: Ольга Иванова

Верховный суд Испании постановил применить закон об амнистии к бывшему главе Каталонии Карлесу Пучдемону, передает РИА «Новости». «Уголовная палата Верховного суда постановила освободить от возможной уголовной ответственности в связи с амнистией бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, а также бывших членов регионального правительства Антони Комина и Луиса Пуча», – говорится в сообщении пресс-службы судебной власти.

Закон об амнистии участников каталонского движения за независимость вступил в силу в июне 2024 года. Применение этого документа к скрывающимся от правосудия политикам стало предметом продолжительных судебных разбирательств.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года вопреки позиции Мадрида. После того как местный парламент на основании результатов голосования провозгласил независимость, правительство Испании ввело в регионе прямое правление, а ряд каталонских лидеров покинул страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Верховный суд Испании аннулировал национальный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Правительство Испании выпустило королевский указ о роспуске обеих палат парламента.

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления в парламенте отнес Каталонию к странам.