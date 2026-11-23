Дептранс: В Москве завершили сезон проката самокатов и велосипедов

Tекст: Валерия Городецкая

Электросамокаты и велосипеды городского проката в Москве больше нельзя арендовать: операторы убирают средства индивидуальной мобильности с улиц и отправляют их в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему сезону. В столичном департаменте транспорта объяснили решение прогнозом синоптиков: в городе ожидаются снегопады и похолодание, поэтому прокат закрыли в целях безопасности, передает ТАСС.

«В 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью, чтобы добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса», – пояснил заммэра столицы Максим Ликсутов. Он назвал сервисы проката очень популярными у жителей города.

Сезон велопроката и аренды электросамокатов открылся в Москве 1 апреля 2026 года. В прошлом году пользователи совершили на самокатах 71 млн поездок, а операторы заблокировали 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних. Число ДТП с участием прокатных средств индивидуальной мобильности снизилось на 57%, аварий с детьми стало меньше на 72%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября столичный департамент транспорта приостановил прокат электросамокатов и велосипедов из-за ухудшения погодных условий.

В июне МВД предложило убрать с улиц Москвы часть прокатных электросамокатов на фоне резкого роста числа аварий с несовершеннолетними водителями.

В апреле в Москве приостановили аренду самокатов и велосипедов до улучшения погоды.