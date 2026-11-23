Tекст: Валерия Городецкая

Журналистку подозревают в нарушении закона об участии в деятельности иностранных организаций, признанных нежелательными на территории страны, сообщила прокуратура Москвы в Max.

По данным надзорного ведомства, Баблоян продолжает сотрудничать с немецкой компанией Radio Echo GmbH (радио «Эхо», признана нежелательной в России), несмотря на то, что ранее привлекалась за это к административной ответственности.

Кроме того, проверка выявила ее участие в работе американского фонда Free Russia Foundation* (Фонд «Свободная Россия»), деятельность которого также признана нежелательной в соответствии с российским законодательством.

Материалы направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по части 1 статьи 284.1 УК РФ, результаты их рассмотрения находятся на контроле в прокуратуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении журналиста Михаила Зыгаря** (иноагент).

Летом столичное надзорное ведомство сообщило о возможном уголовном преследовании журналиста Александра Баунова (иноагент) за участие в деятельности нежелательной организации.

В прошлом году Минюст опубликовал данные о признании нежелательной в России немецкой компании Radio Echo GmbH.