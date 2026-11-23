Министерства и ведомства стран БРИКС договорились о создании механизма поддержки налогоплательщиков.
«Это облегчает работу для бизнеса прежде всего», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Егоров доложил, что соответствующее соглашение со всеми налоговыми ведомствами государств объединения подписали в Индии в текущем году. Система начнет функционировать с 1 января 2027 года.
Российские предприниматели, работающие или планирующие вести деятельность в странах БРИКС, смогут обращаться за поддержкой в ФНС. Служба будет представлять их интересы при решении любых налоговых вопросов в иностранной юрисдикции, пояснил руководитель ведомства.
Помимо этого, ФНС заключила 13 соглашений о техническом сотрудничестве с другими странами и активно оказывает им помощь. Сотрудники четырех зарубежных налоговых администраций проходят обучение в профильном российском университете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства на встрече с Егоровым заявил об увеличении ненефтегазовых доходов России.
В субботу президент отметил важность работы налоговой службы для развития делового климата.
В прошлом месяце Москва выразила готовность поделиться со странами Африки передовыми технологиями в сфере налогообложения.