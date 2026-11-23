ФТС: На границе со странами Прибалтики скопились сотни грузовиков

Tекст: Ольга Иванова

На границе России со странами Прибалтики сохраняется напряженная обстановка из-за неритмичного приема транспорта и людей соседними государствами на латвийском и эстонском направлениях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

По состоянию на 23 ноября перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска Бурачки выезда ожидают около 180 грузовиков, перед пунктом Убылинка скопилось 110 автомобилей. Главной причиной задержек названа медленная работа латвийской стороны.

На эстонском направлении 22 ноября сопредельная сторона приняла лишь 13 фур через пункт Шумилкино и шесть грузовиков через Куничину Гору. Перед Шумилкино в очереди стоят около 30 большегрузов.

В ведомстве предупредили о возможном росте очередей перед российскими погранпунктами. Ситуация может усугубиться из-за проблем на границе Белоруссии с Евросоюзом, закрытия Эстонией автомобильных пунктов пропуска с 1 декабря, а также окончания внешнеторговых контрактов в конце года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение эстонских властей о закрытии пограничных пунктов попыткой изолировать Россию.

Глава эстонского города Нарва Яан Тоотс заявил о намерении добиваться создания гуманитарных коридоров для поездок.

Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов предупредил об осложнении поездок к родственникам из-за закрытия Таллином автомобильных пунктов пропуска.