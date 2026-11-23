Иран предлагал США двухдневный план по открытию Ормузского пролива, который предполагал выполнение Вашингтоном обязательств в первый день и возобновление судоходства во второй, пишет Iran Daily.
Инициатива также предусматривала начало переговоров по окончательному соглашению, однако американская сторона отказалась от предложенных условий.
«Мы стремимся к соглашению, которое гарантировало бы отсутствие войны в будущем», – заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
По его словам, двухдневный план был сокращенной версией первоначального семидневного предложения, переданного американской стороне через катарских посредников еще в сентябре.
Дипломат отметил, что этот документ больше не обсуждается, но может послужить основой для диалога, если Вашингтон проявит готовность к реальным шагам по укреплению доверия.
«Наша позиция ясна: семь условий должны быть выполнены до открытия пролива. Мы готовы обсудить предложения США по их реализации, в том числе на экспертном уровне. Но Соединенные Штаты должны скорректировать свою позицию и принять необходимые меры по укреплению доверия», – резюмировал Аракчи.
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