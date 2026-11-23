В Москве началось тестирование новых знаков парковки для многодетных семей

Tекст: Вера Басилая

Новые дорожные знаки установили на улице Рождественке и проспекте Вернадского. В реализации проекта также участвует Госавтоинспекция, сообщает Минтранс.

«Специально обозначенные места помогут многодетным родителям быстрее находить парковку рядом с социально значимыми объектами и сделают повседневные поездки с детьми комфортнее», – заявил министр транспорта Дмитрий Ядров.

По словам главы ведомства, главная цель инициативы заключается в оценке востребованности и удобства таких парковочных мест. Появление нового знака не отменяет действующие льготы, включая право многодетных семей на бесплатную стоянку на платных местах. В будущем нововведение может стать дополнительной мерой поддержки, которую регионы смогут использовать с учетом местных потребностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минтранса Андрей Никитин сообщил о планах внедрить на дорогах России в 2027 году новый дорожный знак парковки для многодетных семей.

В сентябре дизайн нового знака представили в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Министерство транспорта объявило о планах ввести выделенные парковочные места возле социальных объектов и торговых центров для граждан с тремя и более детьми.