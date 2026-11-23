В Сюникской области Армении начались работы по проекту TRIPP с США

Tекст: Ольга Иванова

Официальный старт практическим работам по строительству проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) на юге Армении в Сюникской области дал премьер-министр страны Никол Пашинян, назвав его совместной программой правительств Армении и США и историческим событием для республики, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Для меня большая честь объявить о запуске проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) и практической фазе региональной деблокады, совместно осуществляемой правительствами Армении и США, что является поистине историческим событием в современной истории Республики Армения. Мы запускаем крупнейшую экономическую программу Армении со времен обретения независимости», – заявил Пашинян. Он подчеркнул, что Вашингтонский мирный саммит августа 2025 года стал поворотным моментом в трансформации Южного Кавказа и установлении нынешних реалий.

По словам Пашиняна, проект TRIPP будет иметь значительное региональное и международное значение, усиливая Транскаспийский торговый маршрут и западно-восточные связи, а также станет ключевым фактором экономического развития Армении и укрепления ее безопасности.

Пресс-служба правительства обнародовала послание президента США Дональда Трампа, в котором говорится, что партнерство США и Армении создаст новые торговые пути для товаров, энергоносителей и путешествий по всему региону, а также содержится приглашение Пашиняну посетить Белый дом в следующем году в ходе визита в Вашингтон на Национальный молитвенный завтрак.

TRIPP был согласован в августе 2025 года по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне, где Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии Дональда Трампа подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. В октябре парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с США по проекту TRIPP, а в ноябре документ о ратификации подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перепутал дни и официальный запуск проекта «Маршрут Трампа» состоится в понедельник, а не в воскресенье.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о планах официального запуска проекта в воскресенье для соединения Азербайджана с Нахичеванью.

В начале месяца президент Армении Ваагн Хачатурян подписал документ о ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве с США по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».