Песков: Москва и Пекин работают над расширением сотрудничества в энергетике

Tекст: Вера Басилая

Песков отметил, что тема взаимодействия в сфере энергетики непрерывно находится на повестке дня российско-китайских отношений, передает ТАСС.

«По понятным причинам эта область нашего сотрудничества сейчас скорее относится к сфере чувствительных областей. Мы постоянно работаем вместе с китайскими друзьями над расширением этого взаимодействия», – отметил Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил о нераскрытых горизонтах сотрудничества России и Китая в энергетической сфере.

Владимир Путин в ходе визита в китайский Шэньчжэнь заявил, что объем взаимной торговли между Москвой и Пекином в 2026 году может приблизиться к историческому максимуму в 280 млрд долларов.

В МИД России заявили, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне вновь подтвердила высокий уровень стратегического партнерства и доверительный характер отношений двух стран.

Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало выход газопровода из России в Китай «Сила Байкала» на полную проектную мощность к 2040 году.