France 24: Островные государства впали в отчаяние из-за провала саммита COP31

Tекст: Ольга Иванова

Тихоокеанские страны оказались одними из самых уязвимых к повышению уровня моря, поэтому отсутствие коллективных действий вызвало у них чувство бессилия. Переговоры на COP31 впервые с 2009 года завершились без соглашения из-за того, что Евросоюз отверг документ, в котором не упоминался отказ от ископаемого топлива, пишет France 24.

В Австралии, которая разделила председательство на саммите с Турцией, оппозиция потребовала отставки министра энергетики Криса Боуэна. «Этот министр энергетики должен уйти, потому что он потерпел полный и абсолютный провал», – заявил лидер австралийской оппозиции Тейлор.

Сам Боуэн объяснил отсутствие единства сложной геополитической обстановкой, высокими ценами на энергоносители и последствиями конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отказался прямо отвечать на вопрос о возможном увольнении Боуэна. В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокое разочарование тем, что правительства не смогли принять необходимые для преодоления климатического кризиса меры.

Китай через представителя МИД Го Цзякуня также заявил о разочаровании итогами COP31, но призвал не терять доверия к многостороннему формату и подчеркнул, что борьба с изменением климата является «общим делом человечества», а мировой тренд на низкоуглеродное развитие остается «необратимым».

Делегация Маршалловых Островов заявила, что «нас подвели со всех сторон», а министр по вопросам климата Тувалу Майна Талия раскритиковал отсутствие вовлеченности и прозрачности при подготовке финального заявления и выразил обеспокоенность слабой готовностью стран вернуть мир на траекторию достижения глобальной температурной цели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник исполнительный секретарь РКИК ООН Саймон Стил заявил о намерении добиваться глубоких реформ переговорного процесса после провала саммита COP31.

В воскресенье президент климатического саммита Мурат Курум объявил о провале переговоров в Анталье.

Германия и Евросоюз отвергли проект итогового документа из-за отсутствия четких обязательств по отказу от ископаемого топлива.