Le Monde: Старейшая 112-летняя жительница Дании оказалась бывшей нацисткой

Tекст: Вера Басилая

Старейшая жительница Дании 112-летняя Кирстен Швальбе оказалась бывшей нацисткой, пишет Le Monde.

Внимание к прошлому женщины привлекла публикация ее биографии, приуроченная к празднованию рекордного долголетия. Выяснилось, что Швальбе занимала руководящие посты в Национал-социалистической рабочей партии Дании (DNSAP).

DNSAP являлась крупнейшей нацистской партией в стране до и во время Второй мировой войны. Она поддержала вторжение гитлеровской Германии и оккупацию Дании в апреле 1940 года, а также занималась вербовкой в войска СС. Партию официально распустили в мае 1945 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дания предложила странам Европейского союза ввести новые ограничения на въезд для граждан России.

Владимир Зеленский утвердил закон о формировании так называемого национального пантеона, где планируют хоронить «выдающихся деятелей» страны.

В прошлом году в Москве представили экспозицию об историческом трибунале над нацистами в Нюрнберге.