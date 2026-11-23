Сотрудник министерства в Китае получил смертный приговор за шпионаж

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал Национального управления по охране государственных тайн Китая в социальной сети Wechat. Точные страны и министерство, в котором работал осужденный, не раскрываются.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что человек по фамилии Ма в течение длительного времени собирал и передавал другой стороне государственные тайны Китая... Суд признал человека по фамилии Ма виновным в шпионаже и приговорил его к смертной казни, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества», – говорится в сообщении.

По данным управления, Ма, находясь в стране «А», познакомился с сотрудницей разведки страны «Б». Она представила его коллеге, который угрозами принудил Ма к сотрудничеству.

Вернувшись в Китай, чиновник за вознаграждение передал более 100 единиц секретной информации, включая девять документов категории «секретно» и 26 – «совершенно секретно». Деньги он получал на личных встречах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший член парткома Госкомитета КНР Ван Хуэймин был приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года за коррупционные преступления.

Также суд в Китае вынес смертный приговор бывшему заместителю председателя политического консультативного совета Гуанси-Чжуанского автономного района Пэн Сяочуню за получение взяток на сумму свыше 39 млн долларов.

Суд в Китае вынес смертный приговор бывшему высокопоставленному чиновнику Сун Чаохуа за получение взяток на общую сумму более 21 млн долларов.