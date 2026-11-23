Рособрнадзор: Через Госуслуги подали свыше 265 тыс. заявок на сочинение

Tекст: Алексей Дегтярёв

В 53 регионах страны через портал госуслуг поступило порядка 90% всех обращений от желающих написать работу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Итоговое сочинение пройдет 2 декабря, его успешное написание необходимо для допуска к Единому государственному экзамену. В ведомстве уточнили, что в 99% случаев дети подавали заявления самостоятельно.

Для выпускников прошлых лет предусмотрены дополнительные дни сдачи работы – 3 февраля и 14 апреля 2027 года. Записаться на эти даты также можно в электронном виде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Алексей Конобеев объяснил правила написания итогового сочинения.

В начале месяца Рособрнадзор разрешил школьникам пользоваться орфографическим словарем на экзамене.

В прошлом году ведомство сообщило об успешном прохождении испытания абсолютным большинством выпускников.