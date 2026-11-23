МВД: В Москве задержали рецидивистку за кражу золота из церковной лавки

Tекст: Вера Басилая

Женщина зашла в церковную лавку на улице Рогожский Поселок в Москве под видом покупателя и попросила оформить заказ на икону святой Агафии. Когда продавец отвлеклась на заполнение документов, злоумышленница тайно похитила с витринной полки золотые изделия и скрылась, сообщила Волк в Max.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемую задержали в Воронежской области. К этому времени она успела продать похищенные украшения, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

На допросе многократно судимая за кражи и мошенничество фигурантка призналась, что не смогла сдержаться. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ, она заключена под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании двоих россиян по подозрению в краже церковных реликвий на сумму около 500 тыс. рублей.

В апреле в Краснодаре задержали сотрудницу пункта выдачи заказов за сдачу чужих ювелирных украшений в ломбард.



