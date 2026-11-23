The Economic Times: ВМС Индонезии задержали судно с топливом для ракет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судно было задержано у острова Северная Суматра из-за нарушений в документации, подозрительного маршрута и характера груза, пишет The Economic Times.

На борту находились 36 контейнеров с 405 т перхлората натрия, который применяется в ракетном топливе и производстве артиллерийских снарядов. Индонезийские военные конфисковали химикаты и миллионы незарегистрированных сим-карт, обнаруженных на судне.

MV Star Line следовало из китайского порта Ляньюньган в Монглу (Бангладеш). Власти Индонезии выясняют принадлежность судна, данные об отправителях и получателях груза, а также причины захода в индонезийские воды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Индия и Индонезия договорились об экспорте ракетных вооружений.

Также Джакарта разрешила иранским нефтяным танкерам проходить через свои территориальные воды.

Кроме того, вспышка в небе над индонезийской провинцией Восточная Ява вызвала панику среди местных жителей, принявших космический мусор за ракету.