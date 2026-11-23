WSJ: Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 90 евро за мегаватт-час

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аналитики ANZ Research отметили, что сочетание холодных воздушных масс и высокого давления может привести к снижению выработки ветровой энергии в некоторых районах северо-западной и центральной Европы на этой неделе, пишет WSJ.

«В дополнение к ограничениям поставок с Ближнего Востока, перебои в Норвегии усугубили ситуацию с доступностью предложения в краткосрочной перспективе», – заявили эксперты.

По данным отраслевой группы Gas Infrastructure Europe, уровень запасов газа в хранилищах стран Евросоюза в настоящее время опустился ниже 70%, в то время как средний показатель за пять лет составляет 88%. В начале торгов голландский контракт TTF, являющийся европейским эталоном, вырос на 6,6% – до 94,31 евро за мегаватт-час.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе превысили 1070 долларов за тысячу кубометров на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В пятницу стоимость декабрьских фьючерсов на газ достигла 1008 долларов за тысячу кубометров.

В четверг Газпром сообщил о падении уровня запасов газа в подземных хранилищах Европы ниже 70%.