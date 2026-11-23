Super: Актера Джигурду госпитализировали в московскую больницу с инфарктом

Tекст: Ольга Иванова

Российского актера экстренно доставили в медицинское учреждение утром в понедельник после того, как у него резко поднялось артериальное давление, пишет Super.ru.

«Забрали в реанимацию в 9:30 утра, пока связи с Никитой нет, телефонов потому что в реанимации нет. Сказали позвонить через пару-тройку часов. Диагноз: инфаркт. Я вызвала скорую, поднялось давление. Он долго не хотел вызывать скорую, но пришлось», – рассказала Анисина.

В данный момент дополнительной информации о текущем состоянии здоровья артиста не поступало. Известно только, что пациент находится на лечении в одной из больниц Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мать двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной Оксана Шурочкина сообщила о нахождении спортсменки в реанимации.

Супруга народного артиста СССР Владимира Спивакова Сати Спивакова анонсировала выписку дирижера из больницы.