Голикова поручила создать рекомендации по выявлению цифровой зависимости у детей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Татьяна Голикова провела заседание Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, передает ТАСС.

«По итогам заседания поручено: Минздраву разработать методические рекомендации для педагогических работников и медицинских психологов по выявлению факторов риска и ранних признаков зависимого поведения от использования цифровых устройств среди несовершеннолетних», – указали в аппарате вице-премьера.

Кроме того, Минпросвещения совместно с Минздравом и Роспотребнадзором должны разработать для педагогов дошкольных учреждений и родителей рекомендации по использованию цифровых устройств в младенческом и младшем дошкольном возрасте.

Росмолодежи, Минпросвещения, Минкультуры, Минцифры и АНО «ИРИ» поручено обратить внимание на нехватку контента для молодежи от 12 до 18 лет, включая научно-популярные каналы об истории и культуре, а также материалов для родителей по формированию медиаграмотности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в России учредили Научно-методический совет по воспитанию детей в цифровую эпоху.

Летом Минцифры подготовило проект доктрины в сфере цифровой безопасности с усилением инструментов защиты половой неприкосновенности детей в Сети.

В июле Минпросвещения представило рекомендации по допуску детей к компьютерным и мобильным играм.