Медведев объяснил начало спецоперации на Украине угрозой расширения НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Действия Москвы коренным образом отличаются от политики Вашингтона по отношению к Ирану, говорится в статье заместителя председателя Совета безопасности для «Московского журнала международного права».

«В этом состоит отличие превентивных мер, предпринятых Россией в рамках СВО в соответствии со ст. 51 Устава ООН», – заметил Медведев, комментируя использование властями США юридических обоснований в политических целях при введении санкций и атаках на Иран.

Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул непосредственные причины начала военных действий. По словам Медведева, основанием для проведения спецоперации послужили провозглашенный Украиной стратегический курс на полноправное членство в Североатлантическом альянсе и геноцид населения восточных областей страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил отказ от применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции отсутствием прямой необходимости.

В четверг Медведев заявил о формировании новой архитектуры международной безопасности без участия Европы.

В среду политолог Алексей Мартынов назвал игнорирование странами Запада российских предложений о гарантиях безопасности причиной начала спецоперации на Украине.