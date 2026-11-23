Оборонный концерн Rheinmetall решил стать спонсором сборной ФРГ по бобслею

Tекст: Алексей Дегтярёв

О партнерстве Rheinmetall с Германским союзом по бобслею и санному спорту будет объявлено на традиционной пресс-конференции в честь открытия нового сезона, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда прекратил спонсорское сотрудничество с германским оборонным концерном Rheinmetall из-за критики болельщиков.

В октябре концерн заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

В начале прошлого месяца подразделение Rheinmetall приобрело обанкротившуюся румынскую судоверфь в Мангалии за 138 млн евро для строительства военных кораблей.