Медведев: На СВО не было прямой необходимости применять ядерное оружие

Tекст: Вера Басилая

«Очевидно, что пока развитие событий в ходе украинского кризиса не создавало состояния прямой необходимости использовать ядерное оружие», – написал Медведев в статье для «Московского журнала международного права».

Он отметил, что по итогам комплексной оценки не было выявлено необходимости в таком шаге, передает ТАСС.

Зампредседателя Совета безопасности добавил, что президент России при принятии решения о возможном ядерном ударе всегда руководствуется комплексным анализом всех факторов и соразмерностью между реально причиненным вредом и ответными мерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о способности военного потенциала России нанести удар по Киеву и объектам НАТО.

В июле заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил превращение территории Финляндии в потенциальную мишень для ответных ударов из-за отмены запрета на размещение ядерного вооружения.

В мае зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на вбросы в Германии идеи о получении собственного ядерного оружия.