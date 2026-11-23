Диетолог Соломатина сравнила корейскую кимчи с русской квашеной капустой

Tекст: Татьяна Косолапова

22 ноября отмечался Всемирный день кимчи. Как памятную дату его закрепили в Южной Корее в 2020 году, чтобы подчеркнуть ценность национального блюда. Дата выбрана символично: число 11 отсылает к ингредиентам кимчи, а 22 к пользе для здоровья, которую ей приписывают. Именно в ноябре корейцы традиционно занимаются кимчжаном, большой семейной заготовкой кимчи на зиму.



«Блюд, которые относятся к суперфуду, немало. Кимчи – пекинская квашеная капуста со специями – одна из них, и она достаточно похожа на нашу белокочанную квашеную капусту, просто по структуре она нежнее. И специй в ней используется очень много. В Корее ее подают перед основными блюдами. Так же, как у нас сначала приносят хлеб, у них приносят кимчи, и эта капуста сопровождает почти любую трапезу», – говорит Соломатина.

Кимчи особенна тем, что ее делают из пекинской капусты, часто с редькой, и сбраживают с чесноком, имбирем, острым перцем, а нередко и с рыбным соусом или соленой рыбой. Во время брожения в ней размножаются молочнокислые бактерии, поэтому кимчи, как и любой живой ферментированный продукт, считается пробиотическим. Еще в ней есть клетчатка, витамины C и K, а калорий мало. Капсаицин из перца и соединения чеснока дают ей дополнительный антиоксидантный эффект, и этим она заметно отличается от нашей квашеной капусты. В русской капусте основа тоже молочнокислое брожение, но в ней только белокочанная капуста, морковь и соль. Поэтому она проще по составу, тверже по текстуре и без остроты, а по витамину C и пробиотикам вполне сопоставима с кимчи.

В числе суперфуда эксперт отмечает и блюда из нута, которые подают на Востоке, например в Египте, хотя готовят их и в других странах. Это прежде всего фалафель, шарики из нута. Их часто обжаривают, что вредно, но могут и запекать, а подают с зеленью. Хумус представляет собой пасту из того же нута, в которую добавляют перчик, овощной соус и оливковое масло. Да и хорошо знакомое грузинское лобио из фасоли, лука и зелени – это очень полезное блюдо.

«Если вернуться к азиатской кухне, там очень много полезного. Те же суши, просто их нужно правильно готовить. Рыба должна быть идеально свежей, а соевый соус, конечно же, натуральным, ферментированным. То, что продается у нас в супермаркетах, в основном соевым соусом не является. Очень похоже на суши гавайское поке, только подается оно в миске. Это рис, рыба, овощи и оливковое масло», – поясняет врач.

По словам Соломатиной, очень полезной считается и средиземноморская кухня. Даже паста там готовится альденте, то есть макароны немного недоваривают, поэтому крахмал остается отчасти резистентным и не распадается на простые углеводы. Подают ее с морепродуктами и овощами. Полезна и правильная пицца – на тонком несдобном тесте и с большим количеством овощей и томатов.

«Томаты, кстати, становятся полезнее при термической обработке. Содержащийся в них ликопин сейчас признан очень мощным антиоксидантом. Он улучшает здоровье наших слизистых и обеспечивает здоровое зрение. Были исследования, что ликопин замечательно воздействует на репродуктивную функцию, причем не только мужчин, но и женщин. Он обладает и противораковым действием, в общем, оказывает на организм действительно благоприятное воздействие. Его достаточно много даже в качественной томатной пасте, которую тоже добавляют в пиццу. Ну а сыр, естественно, очень полезный продукт», – подчеркивает диетолог.

Говоря о сыре, эксперт напомнила о болгарской и греческой кухне, где популярны рассольные сыры. Брынзу добавляют в салаты, например в привычный салат из помидоров и огурцов с луком и зеленью, а в Болгарии готовят шопский салат. Такие сыры любят и в Италии. Поэтому эти блюда не так уж экзотичны для нас, просто в таком сочетании у нас их есть не принято. Заправляют их оливковым маслом экстра верджин, а не рафинированным, прошедшим агрессивную очистку и долго простоявшим на свету в магазине в пластиковой бутылке, поэтому смотреть стоит не только на название.

«Болгарский таратор очень похож на нашу окрошку, просто в нем не используется колбаса. Основа там кисело мляко, то есть простокваша на болгарской палочке. Она очень полезна, ее активно используют при приготовлении блюд. Вернее, ее там не пьют, а едят, потому что она прямо слоями, такими кисломолочными пластами. Для таратора кисело мляко разводят водой и заливают им зелень. Поэтому такие национальные блюда, которые у нас не так широко используются, могли бы очень обогатить нашу русскую кухню», – заключила Соломатина.

Ранее первая леди Южной Кореи Ким Хе Гён выразила надежду, что кимчи станет таким же популярным в мире, как K-pop. Она посетила в Сеуле ярмарку, посвященную седьмому Дню кимчи, приняла участие в приготовлении блюда и попробовала десерты на его основе. По ее словам, людям во всем мире будет трудно отказаться от кимчи и корейской еды, «как только они к ним привыкнут».