Сборы от продаж игры Grand Theft Auto VI составили 3,8 млрд долларов за день

Tекст: Игорь Иножарский

Для сравнения, самый кассовый фильм всех времен собрал в прокате 2,9 млрд долларов, отмечает Semafor.

Как пишет издание, рекордный релиз GTA VI знаменует собой культурное признание франшизы, которая ранее подвергалась жесткой критике за насилие. В 2005 году тогдашний сенатор Хиллари Клинтон заявляла, что подобные игры «крадут невинность у наших детей», а Палата представителей США просила Федеральную торговую комиссию (FTC) провести расследование в отношении студии-разработчика Rockstar.

Однако с годами серия преодолела эту негативную реакцию. В игре появились элементы повествовательной нежности и более повседневные задания, такие как покраска дома или поход за продуктами. Кроме того, многолетние исследования ослабили опасения по поводу связи между видеоиграми и реальным насилием.

В этот раз критика GTA VI оказалась довольно сдержанной. Ведущие СМИ США, в том числе The New York Times и The Washington Post, высоко оценили проект, назвав его «игрой о любви и отношениях» и «удивительной американской эпопеей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу объем продаж и предзаказов видеоигры Grand Theft Auto VI через день после релиза оценили примерно в 2,3 млрд долларов. В четверг пользователи сообщили о множестве ошибок в новой видеоигре вскоре после ее выхода. Игра разошлась тиражом 17 млн копий на сумму 1,6 млрд долларов до официального релиза.