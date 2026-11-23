Tекст: Игорь Иножарский

Независимые эксперты подтвердили правильность доказательства математической гипотезы Римана, сформулированной почти 170 лет назад. Решение было найдено математиком из компании Anthropic с помощью модели искусственного интеллекта Claude, пишет Semafor.

Гипотеза Римана – математическое утверждение 1859 года, что все нетривиальные нули дзета-функции Римана ζ (s) имеют действительную часть, равную 1/2. Особое значение гипотезы Римана состоит во взаимосвязи рисунка распределения на критической прямой нетривиальных нулей дзета-функции Римана с асимптотикой распределения простых чисел. Этот вопрос имеет значение как для чистой математики (в теории чисел), так и для прикладной математики (например, для криптографии).

«Если это полностью подтвердится, это станет исторической вехой в математике. Я думаю, что оно, скорее всего, верно», – заявил лауреат Филдсовской премии журналу Nature.

Профессор математики в интервью The New York Times назвал доказательство выдающимся событием. По его словам, в будущем подобных открытий станет больше, и это похоже на «очень умелого жокея верхом на действительно быстрой лошади». Ранее компания OpenAI также опубликовала более 300 математических доказательств, созданных нейросетью под контролем человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу математик из американской компании Anthropic Левент Альпеге заявил о нахождении доказательства гипотезы Римана при помощи модели искусственного интеллекта Claude. В сентябре компания OpenAI объявила о решении проблемы Навье – Стокса с помощью искусственного интеллекта. Нейросетевая модель Claude от компании Anthropic перевела сложнейшее математическое доказательство теоремы Ферма в компьютерный код менее чем за две недели.