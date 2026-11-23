Tекст: Игорь Иножарский

В Париже состоялся саммит против международной олигархии, организованный экономистом Габриэлем Зукманом по случаю презентации коллективного труда «Парижский манифест», пишет Politico. В мероприятии приняли участие ученые, политики и профсоюзные лидеры, которые обсудили вопросы налогообложения сверхбогатых людей, регулирования искусственного интеллекта и независимости СМИ.

«Илон Маск, Питер Тиль, Стив Бэннон организуют свои правые и олигархические движения за пределами границ и объединяются вокруг общего видения. Если мы хотим бороться с ними, мы должны объединиться вокруг нашего собственного видения», – заявила член палаты представителей США Прамила Джаяпал. Участники сошлись во мнении о необходимости создания глобального фронта для противодействия влиянию миллиардеров на демократию.

Член палаты представителей США Ро Кханна сообщил о планах внести законопроект о налогообложении миллиардеров совместно с сенатором Берни Сандерсом. На саммите присутствовали политики из Испании, Бельгии, Нидерландов и Италии, однако представительство французских политических сил оказалось немногочисленным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца во Франции прокатились крупнейшие протесты из-за огромных налогов и снижения уровня жизни. В прошлом месяце брюссельские коридоры власти опасались влияния искусственного интеллекта ChatGPT. В прошлом году первая попытка французов создать собственный искусственный интеллект обернулась позором.