Tекст: Игорь Иножарский

Инцидент произошел в воскресенье вечером на шоссе № 4. По предварительным данным, велосипедист выехал на перекресток на красный сигнал светофора, тогда как Джибли продолжил движение на зеленый свет, пишет Israel National News.

«Некоторое время назад командир национальной дорожной полиции сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие на шоссе № 4 недалеко от перекрестка Раанана, в результате которого велосипедист получил травмы средней степени тяжести», – заявили в полиции Израиля.

Отмечается, что Амир Джибли сразу же оповестил о случившемся экстренные службы и правоохранительные органы. Следователи округа Шарон прибыли на место происшествия и начали расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посольство России в Чили подтвердило гибель двух граждан в дорожно-транспортном происшествии. В четверг в Лос-Анджелесе после автомобильной аварии скончался американский актер Ларри Пойндекстер. В 2025 году на подконтрольной Киеву части ДНР в автоаварии погиб командир объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють» Максим Казбан.