Kyodo News: Японский музей нарядил Санта-Клауса в серое из-за инфляции

Tекст: Вера Басилая

В Японии на крыше музея в историческом районе города Кобе установили фигуру Санта-Клауса в сером костюме из-за нехватки бюджета на традиционный красный наряд на фоне инфляции, пишет Kyodo News.

«Мне бы хотелось, чтобы люди вспоминали более радостные события года, но с ростом цен это трудно. Это немного грустно», – заявила организатор выставки Томока Сакихара.

Помимо Санта-Клауса, в экспозиции представлены фигурки японских фигуристов, завоевавших олимпийское золото, и макаки Панча. Также в музее выставили фигуру Дональда Трампа в красном галстуке и красной кепке с надписью «Вето», что символизирует поражение Республиканской партии на промежуточных выборах. Выставка продлится до 27 декабря.

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