Tекст: Вера Басилая

Финские парламентарии поддерживают идею рассмотреть возможность строительства противотанковых заграждений и других фортификационных сооружений на границе с Россией в мирное время, передает Bloomberg.

Председатель комитета Хейкки Аутто заявил, что подобные сооружения необходимо возвести в мирное время, чтобы в случае конфликта иметь возможность остановить продвижение противника. Член комитета Мика Кари добавил, что сперва необходимо оценить эффективность и стоимость укреплений, а также рассмотреть вопрос в рамках планирования коллективной обороны НАТО.

Ранее командующий финскими сухопутными силами Паси Вялимяки сообщил, что Хельсинки изучает возможность создания таких заграждений. В свою очередь посол России в Финляндии Павел Кузнецов подчеркнул, что Москва примет меры по обеспечению безопасности с учетом милитаризации соседней страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду финский парламент одобрил продление закона о выдворении беженцев на границе с Россией.

В начале месяца военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов сообщил о планах Хельсинки создать локальные укрепрайоны вдоль границы для прикрытия военной инфраструктуры.

Командующий сухопутными силами Финляндии Паси Вялимяки заявил о рассмотрении возможности создания противотанковых заграждений у российских рубежей.