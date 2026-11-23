Tекст: Игорь Иножарский

Переговоры на климатическом саммите COP31 в Анталье завершились в воскресенье без политического соглашения, что заставило уставших делегатов усомниться в будущем системы конференций ООН по климату. Для малых уязвимых государств, особенно островных, эти ежегодные встречи остаются шансом привлечь внимание к росту уровня моря и экстремальной погоде и добиться финансовой поддержки, отмечает Reuters.

Директор департамента окружающей среды МИД Перу Андрес Мартин Гарридо Санчес заявил, что «на кону стоит доверие к этому процессу» и что «эта система нуждается в глубоких реформах». Саймон Стил, представляющий Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, подчеркнул, что консенсусный механизм еще может работать, но требует доработки, и сообщил, что уже привлекает внешних экспертов для подготовки предложений по реформированию, которые намерен активно продвигать.

На фоне провала переговоров дипломаты напомнили, что за 30 лет ООН добилась двух ключевых успехов – Киотского протокола 1997 года и Парижского соглашения 2015 года о сдерживании потепления в пределах 1,5 градуса. Однако, в отличие от Парижа, на встрече в Анталье Соединенные Штаты фактически выпали из процесса, тогда как Китай, оставаясь крупнейшим источником выбросов и важным поставщиком «зеленых» технологий, предпочел низкий профиль. Сопротивление крупных экспортеров нефти во главе с Саудовской Аравией формулировкам об отказе от ископаемого топлива шведский главный переговорщик Маттиас Фрумери расценил как признак ускорения энергетического перехода.

Ряд делегатов отметил, что необходимость глобального соглашения для перехода к возобновляемой энергетике снижается по мере того, как ее рентабельность растет: по оценке эксперта Лаури Мюлливирты, только прошлогодний экспорт чистой энергетики из Китая позволит странам Глобального Юга ежегодно избегать выбросов, сопоставимых с выбросами Франции. Представитель инвесткомпании Impax Asset Management Крис Додвелл заявил, что решения COP больше не определяют инвестиционные сигналы, поскольку «экономика взяла верх и ведет переход».

На этом фоне ряд государств делает ставку на коалиции единомышленников – такие, как конференция TAFF по отказу от ископаемого топлива, инициатива «зеленых сетей», Глобальное обязательство по метану и альянс Beyond Oil and Gas. Министр по климату Тувалу Мейна Талия сообщил об ожидании порядка 90 стран на форуме TAFF, тогда как министры и переговорщики Фиджи одновременно выражают усталость от COP и настаивают на важности консенсусного формата для сохранения достигнутого прогресса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент климатического саммита COP31 Мурат Курум заявил о срыве согласования итогового решения конференции ООН после того, как Евросоюз и ряд стран отвергли проект заключительного документа. Германия и Евросоюз в воскресенье отвергли проект итогового текста COP31 из-за отсутствия четких обязательств по отказу от ископаемого топлива.