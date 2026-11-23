Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе визита в Россию планирует обсудить с Владимиром Путиным вопросы сотрудничества в энергетической и оборонной сферах, торговлю, региональную безопасность и инвестиции, пишет ТАСС со ссылкой на газету Dawn.
Ожидается, что на переговорах значительное внимание будет уделено модернизации завода Pakistan Steel Mills в Карачи, а также возможным российским инвестициям в нефтегазовый сектор Пакистана.
Стороны, вероятно, рассмотрят перспективы участия Москвы в восстановлении этого предприятия, а также обсудят более широкие инициативы, направленные на поддержку промышленного развития Пакистана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Пакистана Асиф Али Зардари призвал расширять двустороннее сотрудничество в сфере торговли, энергетики и промышленности.
Министр энергетики Пакистана Авайс Легари заявил о желании привлечь российские компании к возведению новых водных электростанций.
Исламабад рассчитывает на поддержку Москвы в возобновлении работы металлургического комбината Pakistan Steel Mills в Карачи.