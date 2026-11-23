RT: Врач Намазова предупредила об опасности сырого мяса и слабосоленой рыбы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Внешний вид, вкус и запах продукта не позволяют определить наличие в нем опасных возбудителей. Недостаточно прожаренная птица и свинина часто становятся причиной заражения сальмонеллой, кампилобактером и кишечной палочкой, пишет RT.

«Ещё одно инфекционное заболевание – бруцеллёз – известно способностью переходить в хроническую форму, поражая суставы и нервную систему», – отметила Намазова. По ее словам, отдельную угрозу представляют личинки паразитов. Свиной и бычий цепни могут годами бессимптомно жить в кишечнике человека, а трихинеллы из мяса диких животных способны вызывать осложнения со стороны сердца.

Опасность также представляет недостаточно приготовленная рыба. Пресноводные виды могут стать источником широкого лентеца, карповые – описторхоза, а морская рыба и кальмары переносят анизакид. Кроме того, риски несет непастеризованное молоко.

Врач посоветовала тщательно термически обрабатывать продукты, так как маринование, посол, холодное копчение и бытовая заморозка не уничтожают возбудителей. В случае повышения температуры выше 38,5 градуса, сильной диареи и появления крови в стуле необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов назвал недопустимым употребление сырой рыбы без термической обработки или глубокой заморозки.

Также доцент университета «Росбиотех» Вероника Тарасова предупредила об опасности употребления находившегося на жаре фруктового йогурта.

Кроме того, Дарья Подчиненова рассказала о действиях при подозрении на отравление недожаренным шашлыком.