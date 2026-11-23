Российские самбисты выиграли 21 золото на молодежном Кубке Европы на Кипре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская команда выиграла Кубок Европы по самбо среди спортсменов в возрасте до 24 лет, передает ТАСС.

«Российские борцы – как юноши, так и девушки – завоевали в общей сложности 21 золотую медаль, первенствовав во всех категориях. Серебряные и бронзовые медали достались кипрским и греческим самбистам», – заявил Андреу.

В пятницу и субботу на той же арене прошел чемпионат мира по самбо среди ветеранов. В этом турнире россияне также заняли первое место в общем зачете, завоевав 17 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте расположилась сборная Казахстана, тройку лидеров замкнула команда Грузии.

Посол России на Кипре Мурат Зязиков подчеркнул, что соревнования в Лимасоле продемонстрировали объединяющую силу спорта. По его словам, успехи отечественных атлетов доказали бессмысленность попыток их политической изоляции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские самбисты завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира в Ташкенте.

Тогда сборная России показала выдающийся результат на чемпионате мира по смешанным единоборствам в Тбилиси.

Также отечественные борцы выиграли шесть финальных схваток на чемпионате Европы по самбо.