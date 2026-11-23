В японском Маэбаси закрыли систему забора воды для защиты от медведей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Опасные участки в настоящее время патрулируют наряды полиции, передает ТАСС со ссылкой на национальное общественное телевидение Японии.

Камеры видеонаблюдения подтвердили, что хищники используют водозаборники, ведущие к местной реке, для прохода в центр города. С начала года местные жители свыше 120 раз сталкивались с медведями. В ноябре медведица с детенышем атаковала прохожего, нанеся ему серьезные травмы головы.

Всего в Японии с апреля по начало сентября жертвами нападений медведей стали шесть человек, еще около 30 получили ранения. Появление хищников вблизи населенных пунктов фиксировалось по всей стране почти 17,4 тыс. раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти японского острова Хоккайдо зафиксировали рекордные 57 случаев наезда поездов на медведей.

Также ущерб жителям Хоккайдо от диких животных составил более 3 млн долларов.

Кроме того, молодой мужчина получил серьезные ранения при встрече с медведем в туристическом районе острова Хонсю.