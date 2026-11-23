Tекст: Дмитрий Зубарев

В демонстрационной зоне будут показаны боевые корабли основных классов, палубные истребители, вертолеты, патрульные противолодочные самолеты, наземная боевая техника, а также беспилотные интеллектуальные системы – БПЛА и подводные аппараты, пишет ТАСС. Многие образцы военной техники покажут впервые.

Среди кораблей-участников – универсальный десантный корабль типа 075, крупный ракетный эсминец типа 055 и фрегат типа 054A. В экспозиции палубной авиации заявлены истребители J-35 и J-15T, противолодочный вертолет Z-20F, патрульный самолет Y-9 и беспилотный вертолет Z-2.

В показательных полетах будут задействованы палубные истребители J-35 и J-15T, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600, а также вертолеты JL-15, Z-20J и Z-8C. Выставка Airshow China пройдет в Чжухае с 7 по 13 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВМС и ВВС НОАК провели патрулирование в районе спорных островов Хуанъянь в Южно-Китайском море.

Также Китай направил авианосную группу на учения в западную часть Тихого океана.

Кроме того, Китай впервые представил ударно-транспортный вертолет Z-20T на выставке в Тяньцзине.