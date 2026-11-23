Экономист Задорнов исключил снижение ставки Центробанка до середины 2027 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам эксперта, регулятор уже исчерпал шаги по смягчению политики на ближайшее время. В декабре ждать пересмотра показателя не стоит, передает РИА «Новости».

«Я бы сказал, ожидать его до середины следующего года не стоит, поскольку ЦБ определенные снижения в этом году уже делал», – сказал Задорнов.

Экономист пояснил, что по прогнозу Центробанка инфляция в 2026 году составит 7,1–7,5%, а при текущем уровне в 14% эффективная ставка за вычетом инфляции составляет менее 7%. Дальнейшие шаги возможны только при реальном замедлении роста цен, чего не произойдет ни в декабре, ни в январе.

Финансовый рынок уже закладывает стоимость денег выше ключевой ставки, о чем свидетельствует доходность пятилетних и десятилетних ОФЗ на уровне 16–16,5%. При этом Задорнов назвал нереалистичным сценарием ужесточение политики. Повышение ставки сломает прогнозы экономических игроков и потребует пересмотра принятого бюджета на 2027 год, где уже заложено небольшое снижение показателя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о намерении продолжить снижение ставки в 2027 году.

Также Центральный банк оставил ключевую ставку без изменений на уровне 14% годовых.

Кроме того, регулятор сообщил о возможности более высокой траектории ключевой ставки для стабилизации инфляции.