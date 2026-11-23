Павильон России оказался в числе самых популярных на фестивале Asia+ в Гонконге

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экспозиция России открылась на набережной Чимсачёй около культурного центра мегаполиса, сообщает ТАСС. Центральное место в павильоне заняли работы в традициях русских народных промыслов. «В павильоне мы постарались широко представить наши промыслы, показать народный стиль, здесь можно увидеть русские платки, традиционные игрушки, есть головные уборы, кокошники, представлен и женский традиционный костюм. Люди останавливаются, смотрят с большим вниманием», – заявила организатор павильона, художница Анастасия Краева.

Программа российской экспозиции вызвала большой интерес гостей. Посетители участвовали в мастер-классах, например, по росписи деревянных лошадок, а также пробовали русские угощения от бренда «Сделано в России». На сцене амфитеатра выступили детские коллективы, исполнившие «Калинку-малинку» и современные бальные танцы под руководством хореографов Елены Самодановой и Владислава Квартина.

Директор департамента по вопросам досуга и культурных услуг Гонконга Чэнь Юнвэнь назвала российскую экспозицию прекрасным вкладом сообщества соотечественников. По словам генконсула РФ в Гонконге и Макао Анатолия Каргаполова, российская программа на фестивале становится все разнообразнее.

Фестиваль Asia+ проводится в Гонконге ежегодно с 2023 года с целью развития художественного обмена. В этом году в нем участвуют представители более 30 стран и регионов.

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