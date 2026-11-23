Tекст: Антон Антонов

Гражданину России предъявлено обвинение в приготовлении к теракту, совершенному группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК), а также в незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). Его заключили под стражу еще в сентябре, передает РИА «Новости».

В документах указано, что обвиняемый, по версии следствия, имеет многочисленные криминальные связи за пределами России, в том числе с сотрудниками иностранных спецслужб.

«Находясь на свободе, обладая навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов, может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью», – отмечено в позиции следствия.

Защита и сам обвиняемый просили смягчить меру пресечения, указывая, что мужчина является гражданином России, ранее не судим, имеет постоянную регистрацию и легальный источник дохода. По данным адвоката, он полностью признал вину, раскаялся и содействует раскрытию преступления, однако суд посчитал эти доводы недостаточными.

Апелляционный суд признал арест законным и отказался менять меру пресечения на более мягкую. Санкция статьи о приготовлении к теракту предусматривает до 20 лет лишения свободы, статьи о незаконном обороте взрывчатых веществ – до 15 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ФСБ арестовала в Москве гражданина России по подозрению в передаче разведданных представителям украинской террористической организации.

В прошлом месяце апелляционный военный суд утвердил приговор уроженцу Челябинской области Эдуарду Воронову, которому назначили 22 года и два месяца колонии за подготовку теракта в центре госуслуг в Москве.