Концерн «Калашников» оснастил новые винтовки СВЧ газоразгруженным глушителем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новинки созданы на базе снайперской винтовки Чукавина с учетом опыта использования оружия в войсках. Штурмовым подразделениям и группам быстрого реагирования потребовалось компактное оружие для городского боя, сообщает Ростех.

Конструкторы укоротили ствол винтовок на 170 миллиметров до 450 миллиметров, сохранив кучность стрельбы на дистанциях до 800 метров. Короткий ствол привел к повышенной загазованности: при выстреле в помещении часть пороховых газов отбрасывалась назад, доставляя стрелку дискомфорт и снижая концентрацию.

Новый глушитель перенаправляет потоки газов и снижает их выброс в лицо, а также гасит дульное пламя и уменьшает звук выстрела. Винтовки дополнительно получили антикоррозионное покрытие деталей и магазины на десять патронов из ударопрочного полиамида. Новым оружием уже заинтересовались отечественные силовые структуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее концерн «Калашников» сообщил о планах продемонстрировать новейшие разработки на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности в Москве.

Также специалист концерна Георгий Губич назвал уменьшение габаритов стрелкового оружия мировым трендом.

Кроме того, генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников сообщил о кратном росте заказов на снайперские винтовки Драгунова и Чукавина.