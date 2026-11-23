Оппозиция: Власти Молдавии проигнорировали призывы к переговорам с РФ по газу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководство республики следует указаниям ЕС и не станет договариваться с Москвой, несмотря на мнение населения, оппозиции и бизнеса, пишет ТАСС.

«Если бы они хотели к этому прислушаться, то они бы давно это сделали. <…> Они этого не сделают, потому что им не разрешают европейцы», – заявила Таубер.

Согласно результатам опроса, 69% населения Молдавии выступает за переговоры с Россией по поставкам природного газа.

С начала 2025 года прекращены поставки газа в Молдавию из-за запрета на транзит через Украину и отказа Кишинева урегулировать долг в 709 млн долларов. Молдавская ГРЭС в Приднестровье теперь обслуживает только левый берег Днестра. В Молдавии введен режим чрезвычайного положения в энергетике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр труда и соцзащиты Наталья Плугару предложила жителям Молдавии переехать в жилье поменьше из-за высоких счетов за газ.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил об ожидании ухудшения энергетического положения в республике.

Также президент Молдавии Майя Санду объявила о полном прекращении закупок российского газа.