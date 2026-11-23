Школы нарушают закон при сокрытии фактов получения травм учениками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сенатор пояснил, что по закону образовательная организация обязана обеспечивать безопасность детей во время их пребывания в школе, передает ТАСС.

По его словам, если ребенку причинен вред, ответственность несет школа, пока не докажет отсутствие своей вины. Попытки убедить родителей не фиксировать травму лишают семью права на возмещение расходов и компенсацию морального вреда.

Мурог добавил, что родителям необходимо сразу фиксировать травму и требовать от администрации школы акт о несчастном случае. Если школа уклоняется от оформления документов, следует обращаться в орган управления образованием и прокуратуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Ольга Еремина сообщила о праве родителей нарушать тайну переписки ребенка ради его защиты от реальных угроз.

Также руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Саксин предупредил о необходимости возмещения ущерба родителями подростков, поджигающих поезда по заданию кураторов.

Кроме того, появились разъяснения об ответственности родителей за порчу товаров детьми в магазинах.