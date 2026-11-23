Tекст: Алексей Дегтярёв

Днем температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс 2 градусов. В ночь на вторник возможно похолодание до минус 3 градусов. До 10.00 мск местами на дорогах ожидается гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет южным со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о приходе балканского циклона в московский регион со снежным покровом в 10 сантиметров.

В пятницу ведущий метеоролог Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила об ухудшении погодных условий на большей части территории России в выходные.

В среду департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям столицы воспользоваться метрополитеном в связи со снегопадом.