Краснов: Независимый статус западных арбитражных судов оказался фикцией

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Исторически в юридическом сообществе доминировал тезис о безупречности западных арбитражей. Однако сейчас можно с уверенностью говорить, что их «независимый» статус оказался фикцией. Нередко базовые юридические принципы приносятся в жертву политической конъюнктуре, решения выносятся не по праву, а по неким «правилам», – заявил Краснов «Ведомостям».

По его словам, доверие крупного бизнеса к этим институтам снижается.

Краснов подчеркнул, что в России судебный процесс развивается в сторону использования электронного документооборота, дистанционного участия в нем посредством веб-конференций и интеграции с государственными цифровыми сервисами. В Верховном суде совершенствуется институт судебного примирения, позволяющий достигать мира в кратчайшие сроки.

Кроме того, в судебную систему внедряются технологии искусственного интеллекта. Все это значительно ускоряет судопроизводство и повышает привлекательность отечественной юрисдикции в целом, заключил председатель Верховного суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов заявил о возможности выигрывать споры и обеспечивать сохранность вложений иностранных инвесторов в российской юрисдикции.

Игорь Краснов сообщил о пилотном внедрении искусственного интеллекта в работу судов более чем в 20 регионах России.

Во время визита в Шанхай председатель Верховного суда ознакомился с применением искусственного интеллекта в судебной системе Китая.