Роспотребнадзор ввел бесконтактную термометрию на входах в детские сады

Tекст: Дмитрий Зубарев

В методических рекомендациях Роспотребнадзора закреплено требование о проведении обязательного бесконтактного измерения температуры при входе в дошкольные образовательные организации, передает ТАСС.

Процедура введена для своевременного выявления признаков различных инфекционных заболеваний и недопущения их распространения в коллективах. Данная профилактическая мера будет применяться ко всем приходящим в учреждение людям: воспитанникам, их родителям или законным представителям, а также к персоналу и любым посетителям.

В документе надзорного ведомства уточняется, что сотрудники, ответственные за проведение ежедневной термометрии на входе, должны назначаться в соответствии с внутренними локальными актами каждого детского сада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Роспотребнадзор запретил использовать игровые подиумы для организации сна в российских детских садах.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили о регистрации почти 608 тыс. случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями в России.

Также Минпросвещения России анонсировало изменение методик работы дошкольных образовательных учреждений.