МВД: Россияне могут менять подпись при замене паспорта

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российское законодательство не требует от граждан ставить в новом паспорте такую же подпись, которая была в старом документе. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел ТАСС.

В ведомстве пояснили, что требование о сохранении идентичности подписи при оформлении нового документа не предусмотрено нормативными актами. Однако при получении паспорта гражданин должен обеспечить графическую точность подписи в самом документе и в заявлении о его выдаче или замене.

Замена паспорта производится, в частности, по достижении 20-летнего возраста. Гражданин ставит личную подпись на второй странице для подтверждения указанных сведений, идентификации личности и дальнейшего использования документа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в МВД сообщили о недействительности паспортов с самостоятельными отметками граждан.

В сентябре ведомство перечислило причины для обязательного обновления основного документа.

В прошлом году миграционное управление МВД разъяснило правила постановки прочерка вместо подписи при физической невозможности расписаться.