Гериатр Ткачева: Прививки от гриппа и пневмококка снижают риск деменции

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Людям старшего возраста особенно важны ежегодная вакцинация против гриппа и вакцинация против пневмококковой инфекции. Есть данные о том, что эти прививки связаны с меньшим риском деменции», – сказала Ткачева РИА «Новости».

Специалист добавила о необходимости делать прививки от дифтерии и столбняка один раз в десять лет.

По словам гериатра, вакцинация выступает одной из стратегий здорового старения. Иммунная система с возрастом также стареет, из-за чего инфекции возникают чаще, протекают тяжелее и способствуют поддержанию хронического воспаления в организме, которое повышает риск сердечно-сосудистых осложнений и когнитивного снижения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ВОЗ призвала европейцев из групп риска сделать прививку на фоне активного распространения респираторных инфекций.

В начале месяца Ткачева назвала снижение веса, неуверенную походку и нарушения зрения требующими обращения к специалисту признаками старения организма.

В прошлом месяце Ткачева сообщила о связи прогрессирующих изменений памяти с развитием деменции.