Жителя Братска осудили на 13 лет за поджог вышки сотовой связи

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд признал молодого человека виновным в диверсии. Первые два года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Иркутской области.

По данным прокуратуры региона, в мессенджере мужчине предложили за деньги поджечь базовую станцию мобильного оператора. Подсудимый согласился, переоделся в специальную одежду и совершил поджог. Ущерб от его действий превысил 550 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания фигурант дела признал свою вину лишь частично. При этом он полностью возместил причиненный компании ущерб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в Алтайском крае приговорил жителя Рубцовска к 12 годам лишения свободы за диверсии на базовых станциях сотовой связи.

В том месяце студент в Башкирии получил 16 лет и шесть месяцев колонии за поджоги объектов связи.

В прошлом месяце жителя Чувашии осудили на 13 лет и шесть месяцев лишения свободы за диверсию на трансформаторной подстанции.