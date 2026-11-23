Эксперт Котлярова напомнила о праве перенести отпуск при задержке выплат

Tекст: Алексей Дегтярёв

Работники имеют законное право на перенос отпуска и получение компенсации в случае задержки выплаты отпускных, сказала собеседница РИА «Новости».

«Согласно части 9 статьи 136 ТК РФ, отпускные нужно выплатить не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска, то есть учитываются и рабочие, и выходные, и нерабочие праздничные дни», – сообщила Котлярова.

По ее словам, день самой выплаты в этот трехдневный срок не входит. Если деньги не поступили вовремя, сотрудник может написать заявление о переносе оплачиваемого отпуска на согласованные с руководством даты и потребовать компенсации морального вреда.

Требование следует составить в двух экземплярах, получив отметку о принятии на одном из них, либо отправить заказным письмом с описью вложения. Эксперт добавила, что для защиты прав работник может обратиться в государственную инспекцию труда, прокуратуру или в течение года подать иск в суд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье руководитель юридической практики Александр Южалин назвал январь, февраль и май самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2027 году. На прошлой неделе эксперт по трудовому праву Александр Кузнецов заявил о финансовой выгоде планирования отпуска на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Летом россиянам рассказали о правилах продления и переноса отдыха при оформлении больничного во время ежегодного оплачиваемого отпуска.