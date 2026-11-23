Захаренкова: Выплата 13-й зарплаты становится обязательной для работодателя

Tекст: Алексей Дегтярёв

Стимулирующая выплата по результатам работы за год, которую традиционно называют тринадцатой зарплатой, подлежит начислению при наличии соответствующих пунктов в коллективном договоре, сказала Захаренкова РИА «Новости».

«Если 13-я зарплата, которая как таковая не является обязательной выплатой, но закреплена в локальном акте или коллективном договоре организации, то работодатель обязан ее выплатить, если работник выполнил необходимые условия», – рассказала Захаренкова.

По словам эксперта, статья 135 Трудового кодекса устанавливает основные требования к системе оплаты труда. Норма регламентирует, что размеры окладов, тарифных ставок, надбавок и премий определяются локальными нормативными актами и соглашениями на предприятии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал рекомендации россиянам по использованию тринадцатой зарплаты. В том же месяце в Роструде заявили об отсутствии в законодательстве обязанности работодателей выплачивать новогоднюю премию. В ноябре прошлого года управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев напомнил о зависимости дополнительных поощрений от локальных документов предприятия.