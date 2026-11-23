«Столичный» стал самым дешевым новогодним салатом

Tекст: Антон Антонов

Для приготовления «Столичного» требуется 450 граммов курицы, 300 граммов картофеля, три яйца, по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка, а также 100 граммов майонеза.

На втором месте по дешевизне оказалась «Селедка под шубой», которая обойдется в 315 рублей за четыре порции, передает РИА «Новости».

Четыре порции салата «Мимоза» в этом году стоят 326 рублей, при этом для него нужны 250 граммов рыбных консервов, 350 граммов картофеля, пять яиц, 250 граммов моркови и по 150 граммов лука и майонеза.

Самым дорогим из традиционных салатов стало «Оливье» стоимостью 610 рублей: в его состав входят 300 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука.

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