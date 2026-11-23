Tекст: Антон Антонов

«По всем признакам, подъем заболеваемости начнется после зимних каникул. В отдельных регионах он будет с опережением», – заявил Онищенко.

По словам Онищенко, на сроки начала подъема заболеваемости могут влиять температурные условия, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Всемирная организация здравоохранения оценила риск возникновения пандемии гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне.

В субботу в Роспотребнадзоре сообщили о нахождении заболеваемости респираторными инфекциями в России на сезонном уровне.

На прошлой неделе руководитель ведомства Анна Попова заявила об отсутствии значительного подъема заболеваемости в стране.