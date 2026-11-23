Клинические испытания нового препарата «Дараксонрасиб» в комбинации с химиотерапевтическими препаратами «Гемцитабин» и «Наб-паклитаксел» продемонстрировали высокую эффективность в лечении рака поджелудочной железы четвертой стадии, пишет The New York Post.
«Это ближе всего к излечению. Мы никогда не видели ничего подобного», – заявил онколог доктор Вунгки Парк, представляя результаты.
У девяти из 10 пациентов, получавших комбинированную терапию, опухоли уменьшились или замерли, а у трех из пяти пациентов наблюдалось значительное уменьшение или исчезновение опухоли.
Около 8,2% пациентов (один из 12) не имели обнаруживаемого рака в конце исследования. Более 76% участников выжили больше года после начала лечения.
Препарат «Дараксонрасиб» представляет собой таблетку, принимаемую один раз в день. Он воздействует на мутировавший белок KRAS, который, по словам медицинского онколога доктора Николаса Хорнштейна, действует как «застрявшая педаль газа» в раковых клетках, заставляя их продолжать расти, когда они должны остановиться.
Рак поджелудочной железы устойчив к целому ряду методов лечения, включая химиотерапию, лучевую терапию, таргетную терапию и иммунотерапию, что затрудняет его лечение.
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